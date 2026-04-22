二刀流といえば、当然ながらドジャースの大谷翔平投手（３１）が象徴だ。だが、その道を追うブルージェイズの若手が憧れとして口にしたのは、大谷ではなくフィリーズの看板打者ブライス・ハーパー内野手（３３）だった。米老舗誌「フォーブス」が焦点を当てたのは、ブルージェイズ傘下１Ａダニーデンで外野手兼投手として育成されるオースティン・スミス（２３）の告白と、その言葉が逆に浮かび上がらせたフィリーズ側の不穏な空