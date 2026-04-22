声優の坂本真綾さんが21日、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』日本語版プレミアム試写会に登場し、前作への本音を明かしました。イベントには、日本語版でロゼッタ役を務める坂本さんやピーチ姫役の志田有彩さんのほか、マリオ役の宮野真守さんら声優陣、映画アンバサダーの西野七瀬さん（31）、HIKAKINさん、チョコレートプラネットの2人が登壇しました。映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーショ