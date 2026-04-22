洋服に合わせて、小物にも季節感を取り入れたいところ。春夏カジュアルの相棒になるバッグを探すなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今回は、キャンバスやジュートなどナチュラル感のある風合いが魅力のバッグをピックアップしました。上品さも感じさせるデザインで、おしゃれを底上げできるかも。 シンプルコーデのアクセントになるキャンバスバッグ 【ZARA】「キャンバス地クロスボディバッグ」\4,3