ポケモン公式YouTubeチャンネルにて、歌手のオーイシマサヨシが、ポケモン1025匹の名前を歌うお祭りソング「ポケモンオールスターズ1025」が公開された。213匹が登場する最初のパートが公開された。【動画】出だし懐かしい！公開された『ポケモン』新曲映像同曲は、これまでに出会ったポケモンたち『ポケットモンスター 赤・緑』から、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』に至るまで1025匹のポケモ