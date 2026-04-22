混迷を深める中東情勢。原料価格の高騰は、梱包資材やレジ袋などのプラ製品にも影響を及ぼしています。カップなどを使う果物店からも、見通せない先行きに不安の声が上がっています。 包装用品を扱う鹿児島市の店です。店内には食品を包む袋や弁当容器などが所狭しと並んでいます。石油由来の製品も多く、中東情勢悪化の影響がすでに出始めています。 （パッケージプラザ ゴトウ・後藤研一社長）「商材によっては30%アッ