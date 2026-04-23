TBS井上貴博アナウンサー（41）が、キャスターを務める22日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。学生時代の恋の思い出を語った。番組では、0円で楽しめるゴールデンウィークにオススメのスポットを紹介。その中で横浜・みなとみらいエリアの施設を取り上げた。井上アナは「みなとみらいは私、学生時代のデートスポットここ一択ですから。私、ここだけで勝負してきましたから」と明かし「酸いも甘いも詰まった街な