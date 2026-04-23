フジ・メディア・ホールディングス（FMH）が売却の方針を決めた傘下の不動産会社サンケイビルを巡り、50社以上が購入希望に名乗りをあげていることが、ジャーナリスト・大鹿靖明氏の取材により分かった。【画像】村上世彰氏とともにフジテレビ本社に出向いたという愛娘の野村絢氏大手町の東京サンケイビルサンケイビル売却の第一次入札呼びかけに50社以上が名乗りFMHはフジテレビを傘下に持つ大手メディアグループ。「週刊文春