カシオ計算機は、特別な音楽知識や経験がなくても手軽に楽曲制作や演奏が楽しめるサンプラー“PORTABLE STANDALONE SAMPLER（ポータブルスタンドアロンサンプラー）”『SXC-1（エスエックスシーワン）』を5月28日（予約開始4月21日）に発売する。■本格的な16個のパッドを搭載サンプラーとは、録音した音や楽器の音をパッド（ボタン）に割り当て、そのパッドを押すことで再生できる音楽制作・演奏ツールだ。複数のパッドにさまざま