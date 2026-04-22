きょう（22日）は北日本で夏日を観測しました。エアコンを使い始めた方もいるかもしれませんが、この夏の電気代はどうなるのでしょうか。イラン情勢の影響などをJNNが試算しました。【写真を見る】「慣れていただければ…」ハーフパンツ姿で働く都庁職員熱中症警戒アラート運用スタート 5月並みの汗ばむ陽気となった東京都心。22日の最高気温は23.3℃を観測しました。街では…「意外と暑くて、これ（上着）失敗したなって」「