17日のアスレチックス戦から4戦連発【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地で行われるダイヤモンドバックス戦の試合前に取材対応。16日（同17日）のアスレチックス戦から4試合連続で本塁打を放っているが「長打を狙っているわけじゃない。（本塁打は）結果ですね」と語った。一時期は打率1割台に低迷していたが、14日（同15日）のレイズ戦で25