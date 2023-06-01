昨年6月、オランダ・ハーグで開かれたNATO首脳会議の記者会見で質問を受けるトランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイトのポリティコは22日、トランプ政権がNATO加盟国を防衛支出などの貢献度に応じて「良い子」「悪い子」と選別する名簿を作成していると伝えた。トランプ大統領はNATO加盟国がイラン攻撃に非協力的だったと批判しており、圧力を強めている。国防総省は防衛支出や地域の脅威に積極