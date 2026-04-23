２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２１日放送の日本テレビ系バラエティー番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜・後８時）に出演。体重が現役時代から増加したことをぶっちゃけた。この日は「ダイエットはつらいよＳＰ」をテーマに放送。司会のお笑いコンビ「千鳥」のノブに「高橋さん、あんまりぽっちゃりのイメージがないんですけ