ドジャースの守護神、エドウィン・ディアス投手（32）が22日（日本時間23日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。右肘の手術が無事に成功したことを報告した。ナシャリー夫人が「手術成功」と記し、笑みを浮かべるディアスの写真を投稿。ディアスはこの投稿を引用する形でストーリーズを更新し「強くなって戻ってくる」とつづった。ディアスは19日（同20日）のロッキーズ戦で救援登板も1死も奪えず3失点で降板。翌