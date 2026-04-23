スマホを長時間使うとどうなるのか。脳神経外科医の菅原道仁さんは「スマホを通じた過剰な情報のインプットは、脳に大きな負担をかける。認知能力や自制心、創造性の低下を招く」という――。※本稿は、菅原道仁『ゆるまる脳タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Thatphichai Yodsri※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thatphichai Yodsri■知らないうちに脳