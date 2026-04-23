◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場する。現在4戦連発中で、この試合でメジャー新人記録タイ&球団記録タイの「5戦連発」に挑む背番号5は、試合前に日米多くの報道陣に囲まれた。日米でのメンタルの変化を聞かれると「変わっていないで