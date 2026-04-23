トランプ大統領のSNSでの「停戦延長」発言が波紋を呼んでいる。【映像】キリストに「平手打ち」されたトランプ氏（実際の動画）ニュース番組『わたしとニュース』では、先の読めないトランプ政権の動向やマーケットの反応について、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏とともに考えた。■停戦延長をめぐる思惑と「バザール商人」の交渉トランプ氏は自身のSNSで「イランから提案が出されて協議が終