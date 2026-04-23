２２日午後に岩手県大槌町の山林２か所で発生した火災は午後８時現在、町内３か所に避難所が開設され、同町吉里吉里や安渡などの住民約１９００人に避難指示が出される事態となった。延焼が続いており、消防などによる懸命な消火活動が続いている。山の中から見える火を前に、避難した住民らからは不安の声が聞かれた。「風も強く、あっという間に飛び火した。乾燥しているし、より広範囲に延焼しそうで怖い」。小鎚の火災で消