アップルの「折りたたみiPhone」にはカメラ機能に重要なボタンが搭載されると、海外にて報告されています。 リークアカウントのInstant Digitalによれば、折りたたみiPhoneは超薄型デザインかつ、eSIM専用になるとのこと。展開時には「iPhone Air」より、少なくとも1.1mmも薄くなるといいます。そして、本体には「カメラコントロールボタン」が搭載されるというのです。 折りたたみiPhoneのカメラコントロールは、人間工学的