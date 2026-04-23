フィギュアスケートのペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、今季限りでの現役引退を発表した“りくりゅう”こと、三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２２日、都内で行われた日本スケート連盟の祝賀会に出席。ＪＯＣ杯、東京運動記者クラブによる「スケーター・オブ・ザ・イヤー」特別功労賞に輝いた２人は第２の人生に向けた抱負を語った。三浦は「将来的に、日本をペア大国にできるように、私た