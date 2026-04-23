東貴博が、父である東八郎の“金持ちエピソード”を明かした。スケールの大きすぎる話に、スタジオにはため息が漏れ……。 【TVer】「風呂にカラスが2羽入ってた」雑居ビルの屋上に住んでいた河井ゆずるが明かす強烈貧乏話 「実家金持ち＆貧乏芸人大集合」と題した「これ余談なんですけど・・・」。昭和を代表するコメディアン・東八郎を父にもつ“キングオブ七光りボンボン”東貴博、渋谷育ちの生粋のお嬢様・