「戦争から得られる教訓に目を背けるのは賢明ではない」と語る、第1次トランプ政権の国家安全保障担当の大統領副補佐官を務めたマット・ポッティンジャー氏。イラン戦争から、日本が学べる点をポッティンジャー氏が考察した。（近藤奈香訳）【画像】第1次トランプ政権の国家安全保障担当大統領副補佐官のポッティンジャー氏◆◆◆イラン戦争から学ぶ教訓まずは、この紛争からイランが示している教訓に目を向けましょう。教訓1