韓国・釜山（プサン）近海で、「伝説の深海魚」として知られるイシナギが相次いで捕獲され、注目を集めている。22日、聯合ニュースによると、19日に釜山を出港した釣り船で、1日の間にイシナギ5匹が相次いで釣り上げられた。このうち最も大きい個体は、全長165センチ、重さ90キログラムに達した。イシナギは、水深500メートル前後の深海に生息する大型魚種で、韓国では年間30匹余りしか捕れないほど珍しく、「伝説の深海魚」と呼ば