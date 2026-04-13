KAIRYU、NAOYA（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/13】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の公式X（旧Twitter）が、12日に更新された。KAIRYU（カイリュウ）とNAOYA（ナオヤ）のプリクラが公開され、話題を集めている。

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◆KAIRYU＆NAOYA、プリクラ公開


KAIRYUは「二度と泣かさねぇ、離さねぇ」「この後はカラオケな。キセキ歌ったる」「やっぱ俺にはお前だわ」とハッシュタグを添え、NAOYAとのプリクラを公開。白で縁取られた大きなハートからKAIRYUとNAOYAが顔を覗かせて満開の笑顔を見せており、背景には無数の小さなハートが散りばめられ、ピンクの文字で「一生守る」と落書きされている。

◆KAIRYU＆NAOYAのプリクラに反響


この投稿にファンからは「カイナオ尊い」「仲良しで微笑ましい」「永久保存版」「平成レトロ感ある」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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