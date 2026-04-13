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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「PayPayカード6月からの変更点5選！改悪を乗り越えるゴールド最大2.6%還元の攻略法」と題した動画を公開した。6月に実施されるPayPayカードの重要改定について、その詳細と影響を解説した。



今回の改定は、一部還元率のダウンなど改悪を含む一方で、使い方によっては還元率がアップする仕組みも導入されているのが特徴だ。



動画では、主に5つの変更点が紹介された。1つ目は「PayPayステップ」の条件変更だ。6月以降、本人確認未完了のユーザーや、PayPayアプリへのカード登録未完了のユーザーはポイント付与の対象外となる。2つ目は、公共料金や税金の還元率が1%から0.5%に下がる点や、モバイルSuicaや他社決済サービスへのチャージがポイント付与の対象外になるという点である。



3つ目は、最も影響が大きい「PayPayカード ゴールド」の特典変更だ。これまでの無条件での「+0.5%還元」が終了し、新たに「年間100万円以上の利用で11,000ポイント付与」という特典が始まる。おにまるちゃんねるは、これにより「年間100万円ジャスト使えば2.6%還元のクレジットカードとして使える」と解説。一方で、利用額が100万円未満や220万円を超える場合は、従来より還元率が下がってしまう可能性があると注意を促した。



さらに、ソフトバンクやワイモバイルユーザー向けの通信料還元率が最大10%から最大1%へと大幅に下がる変更や、ゴールドカード会員限定で年4回、合計で最大6,000ポイントがもらえる「10%戻ってくるクーポンキャンペーン」の実施についても言及している。



おにまるちゃんねるは、今回の改定を受けて「年間100万円から220万円使う方にとっては嬉しい改定になる」と分析した。個人の利用状況に合わせて、一般カードとゴールドカードの運用を見直すきっかけになりそうだ。