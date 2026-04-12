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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が「【高輪ゲートウェイ】マリオットホテル最高峰のラグジュアリーホテル29階 天空の割烹ランチ ミシュランシェフ監修のメニューと絶景に感動が止まらない」と題した動画を公開しました。動画では、JWマリオット・ホテル東京にある天空のカウンター割烹「Saki / 咲」での、休日限定ランチコース「凛」を楽しむ至福のひとときが紹介されています。



最先端の街である高輪ゲートウェイからホテルへ一歩足を踏み入れると、そこは東京湾とレインボーブリッジを一望できるラグジュアリーな別世界です。わずか8席のみ用意された大人の隠れ家のような特等席で、空気を抱き込むグラス「AIR SENSE」に注がれたドリンクで乾杯し、五感に響く美食の旅がスタートします。



京都・祇園で長年腕を振るってきた仲川料理長が提供するのは、ミシュラン星付きシェフ監修のもと、日本、フランス、シンガポールの感性を融合させた料理です。ホッキ貝とアメーラトマトを合わせた一皿や、浜中産のバフンウニに紫蘇とジンジャーフラワーを添えたメニューなど、一皿ごとに完成された美しさが光ります。あん肝とふじりんごをポン酢で味わう革新的な割烹には「感動が止まらない」と絶賛し、車海老を使ったメニューなど驚きの組み合わせが次々と登場します。



コースの終盤には、目の前で丁寧に仕上げられる「牛蒡のインフュージョン」が提供されます。明日葉、薄荷、菊花などが絶妙にブレンドされており「深く整う感じ」と、香りまでご馳走として堪能する様子が収められています。最後を飾る白苺と赤い苺のデザートも、溢れる果実味で極上の味わいを演出しています。



和食の奥深さと洋食の華やかさを同時に味わえる、唯一無二の特別な空間。シンガポールから取り寄せたこだわりの器も相まって、五感すべてが研ぎ澄まされるアートのような食体験です。特別な日のランチはもちろん、息を呑むような夜景が広がるディナーにもおすすめの場所となっています。