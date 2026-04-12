本拠地レンジャーズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発。初回に4号先頭打者弾を放った。ネット上ではある既視感が話題になっている。

初回にニモの先頭打者弾で1点を先制されたドジャースが、すぐにお返しだ。大谷は初回の打席、右腕ライターが4球目に投じた内角低めのスライダーを高々と打ち上げた。打球は日に照らされた右翼スタンドに飛び込む先頭弾に。余韻を楽しむかのようにダイヤモンドを1周した。

この一発にネット上で話題になったのは“先頭打者弾返し”だ。先月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でも、ベネズエラのアクーニャJr.に先頭打者弾で先制を許すも、大谷がその裏、即座に同点弾を放った。X上には「大谷さんお得意の先頭打者ホームラン返し」「やり返しました」「相手の先頭打者本塁打は先頭打者本塁打返し！！！ やっぱ大谷はこれよ！！！」「1ヶ月前にも見た気がする」など、既視感を覚える声が相次いだ。

大谷の本塁打は6日（日本時間7日）のブルージェイズ戦以来、4試合ぶり。この試合までに放った二塁打1本、本塁打3本はいずれもビジターで、今季ドジャースタジアムで初の長打となる。また継続中の連続試合出塁も「45」に伸ばした。



（THE ANSWER編集部）