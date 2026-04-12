アディダスがサッカー日本代表のクリエイティブパートナーにAdoを起用した

アディダス ジャパンは、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームのクリエイティブパートナーとして、歌い手・Adoさんを迎えた。

ユニフォームに込めた想いを楽曲として表現する「ユニフォームソング」もアニメ風の新CMとともに発表し、大きな注目を集めている。

今回のコラボレーションは、世界へ挑む圧倒的な表現力を持つAdoの姿が、日本代表の掲げる挑戦の姿勢と響き合うことから実現した。キービジュアルはAdoのイメージディレクターを務めるイラストレーターのORIHARAが手掛けている。

制作された楽曲は、FIFA ワールドカップ 2026優勝への強い意志を音楽で表現したもの。昨年12月からリリースに向けた多角的な取り組みを展開。Adoさんは「このような形で関わらせていただきとても光栄です！ どんな楽曲になるのか私自身もとても楽しみです」と意気込みを語った。

世界大会を見据えた異例のプロジェクトに対し、SNS上では「これはカッコいい」「タキがカッコよすぎる」「早くフルで聴きたい！」「これはアツい」「夢のコラボ」「Adoとキタニはヤバすぎる！」「やばいこれ激アツすぎる」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）