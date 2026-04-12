タナー・スコット、防御率1.59の安定感

米大リーグのドジャースに、大不振の昨季から“激変”を見せている投手がいる。日本のファンからは「去年とは別人みたい」「本来の姿を取り戻してて助かる」とコメントが集まった。

31歳左腕のタナー・スコット投手は、今季7試合に登板し防御率1.59。守護神として期待された昨季は23セーブを挙げたものの安定感を欠き、特に終盤の9月に防御率6.48という大不振。ポストシーズンでは登板がなかった。4年総額7200万ドル（約115億円）という大型契約で加入した期待に応えたとは言い難かった。

それが今季は激変した。10日（日本時間11日）のレンジャーズ戦でも5-4の8回に登板するとデュラン、シーガーを連続三振。バーガーを右翼へのライナーに打ち取り3人で終えた。出した走者が1イニング当たり0.71人と、抜群の安定感を誇る。X上の日本人ファンからはあまりの激変に驚きの声が上がった。

「タナスコ復活してる？」

「タナスコさん去年とは別人みたい」

「今年のタナスコさん?にまだ慣れないですよね」

「タナスコが本来の姿を取り戻してて助かる」

「タナスコめっちゃ良い」

「本来のタナスコって感じだねえ」

「タナスコの安定感やばい」

スコットはマーリンズやパドレスでリリーフとして活躍し、通算78セーブの実績を誇る。今季はディアスの加入でセットアッパーに配置転換された。



（THE ANSWER編集部）