ボルフスブルクvsフランクフルト スタメン発表
[4.11 ブンデスリーガ第29節](フォルクスワーゲン・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 3 デニス・バブロ
DF 6 ジャニュエル・ベロシアン
DF 15 モリッツ・イェンツ
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 19 イェスパー・リンドストローム
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 25 アーロン・ゼンター
MF 39 パトリック・ビマー
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 18 J. Adjetey
DF 41 J. Bürger
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
FW 7 塩貝健人
FW 11 アダム・ダギム
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
監督
ディーター・ヘッキング
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 25 アルノー・カリムエンド
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
MF 15 エリス・スキリ
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 31 L. Arrhov
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
監督
アルベルト リエラ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 3 デニス・バブロ
DF 6 ジャニュエル・ベロシアン
DF 15 モリッツ・イェンツ
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 19 イェスパー・リンドストローム
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 25 アーロン・ゼンター
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 18 J. Adjetey
DF 41 J. Bürger
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
FW 7 塩貝健人
FW 11 アダム・ダギム
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
監督
ディーター・ヘッキング
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 25 アルノー・カリムエンド
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
MF 15 エリス・スキリ
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 31 L. Arrhov
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
監督
アルベルト リエラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります