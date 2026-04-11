[4.11 ブンデスリーガ第29節](フォルクスワーゲン・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ボルフスブルク]

先発

GK 1 カミル・グラバラ

DF 3 デニス・バブロ

DF 6 ジャニュエル・ベロシアン

DF 15 モリッツ・イェンツ

MF 5 ビニシウス・ソウザ

MF 19 イェスパー・リンドストローム

MF 21 ヨアキム・メーレ

MF 24 クリスティアン・エリクセン

MF 25 アーロン・ゼンター

MF 39 パトリック・ビマー

FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ

控え

GK 12 パバオ・ペルバン

DF 18 J. Adjetey

DF 41 J. Bürger

MF 10 ロブロ・マイェル

MF 27 マクシミリアン・アルノルト

MF 31 ヤニック・ゲルハルト

FW 7 塩貝健人

FW 11 アダム・ダギム

FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ

監督

ディーター・ヘッキング

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 21 ナサニエル・ブラウン

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 25 アルノー・カリムエンド

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

控え

GK 33 イェンス・グラール

DF 2 E. Baum

MF 15 エリス・スキリ

MF 22 ティモシー・チャンドラー

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 31 L. Arrhov

MF 42 ジャン・ウズン

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 11 ユネス・エブヌタリブ

監督

アルベルト リエラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります