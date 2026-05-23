奇跡の復活劇だ。大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）、十両炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両明生（３０＝立浪）を破って８勝目。関取として約３年ぶりに勝ち越しを決めた。元三役の実力者を相手に土俵際の下手投げで逆転。十両残留を確実にした取組後は「相撲をまだ続けられるんだなと。応援してくださる方のために、一日でも長く相撲を取りたいと思っていた」とかみしめた。脊髄損傷で一時は寝たきりとなっても