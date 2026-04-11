『本好きの下剋上』第三章「領主の城とイタリアンレストラン」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第三章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、4月18日（土）夕方5時30分放送、第三章「領主の城とイタリアンレストラン」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第三章「領主の城とイタリアンレストラン」 あらすじ＞
領主一族の住むエーレンフェスト城へと住まいを移したローゼマインは、新たな護衛騎士や側仕え達に迎えられる。中でも筆頭側仕えのリヒャルダは神官長・フェルディナンドを子供時代から知る頼もしい存在。
一方、ギルベルタ商会のベンノがイタリアンレストランを開き、領主・ジルヴェスターらを招いて試食会が行われる。料理が喜ばれるか心配なローゼマインだが……その席で予想外の出来事が起こってしまう。
＞＞＞第三章先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第三章「領主の城とイタリアンレストラン」 あらすじ＞
領主一族の住むエーレンフェスト城へと住まいを移したローゼマインは、新たな護衛騎士や側仕え達に迎えられる。中でも筆頭側仕えのリヒャルダは神官長・フェルディナンドを子供時代から知る頼もしい存在。
一方、ギルベルタ商会のベンノがイタリアンレストランを開き、領主・ジルヴェスターらを招いて試食会が行われる。料理が喜ばれるか心配なローゼマインだが……その席で予想外の出来事が起こってしまう。
＞＞＞第三章先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
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