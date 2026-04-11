「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、美ウエスト際立つ韓国ショット「シルエット綺麗」「スタイル良いから何でも着こなせてる」
【モデルプレス＝2026/04/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が4月10日、自身のInstagramを更新。オールブラックのコーディネートを披露し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」5回参加美女「シルエット綺麗」美ウエスト際立つ韓国ショット
瀬川は「春ぅ。今の気温がわたしにぴったり」とつづり、韓国でのプライベートショットを複数枚投稿。カフェやコンビニエンスストアを楽しむ様子を公開している。瀬川は黒のキャスケットにリブニットのへそ出しトップス、黒のワイドデニムと全身黒で統一したコーディネートで、へそ出しのトップスからは美しく引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿にファンからは「お出かけシーズンですね」「黒コーディネート似合う」「ウエスト細すぎ」「シルエット綺麗」「スタイル良いから何でも着こなせてる」「韓国っぽいファッションで可愛い」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加美女「シルエット綺麗」美ウエスト際立つ韓国ショット
◆瀬川陽菜乃、美ウエスト際立つへそ出しトップス姿披露
瀬川は「春ぅ。今の気温がわたしにぴったり」とつづり、韓国でのプライベートショットを複数枚投稿。カフェやコンビニエンスストアを楽しむ様子を公開している。瀬川は黒のキャスケットにリブニットのへそ出しトップス、黒のワイドデニムと全身黒で統一したコーディネートで、へそ出しのトップスからは美しく引き締まったウエストがのぞいている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「お出かけシーズンですね」「黒コーディネート似合う」「ウエスト細すぎ」「シルエット綺麗」「スタイル良いから何でも着こなせてる」「韓国っぽいファッションで可愛い」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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