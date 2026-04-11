この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【スカイライン歴代No.1は!?】山本衿奈と選ぶ歴代ベストスカイライン！R32、R34、V36…一番はどれだ？」と題した動画を公開。自動車解説者のGocarとフリーアナウンサーの山本衿奈がドライブをしながら、歴代スカイラインの中からお気に入りのモデルを選び、それぞれの魅力を語り合った。



「これまでスカイラインを通ってきていない」と語る山本だが、そんな山本が好きなモデルとしてまず挙げたのは、4代目の「ケンメリ」。「CMのケンとメリーから取った」という名前の由来や、当時の時代を感じさせるCMの雰囲気に惹かれたという。さらに、厳しい排ガス規制の影響でGT-Rが「200台も作られなかったっていうその幻感」も魅力だと熱弁し、ロングノーズのクラシックなスポーツカースタイルを絶賛した。



一方、Gocarが「一番気に入っている」と語ったのは、11代目以降に登場したV型エンジン搭載モデルの中でも、12代目の「V36」後期型セダン。当時のカタログを眺めながら、「サイズも大きすぎなく、すごく刺さるところがあった」と評価。内装についても「おしゃれなカラーリングがあったりして、木目のパネルもあったり」と触れ、高級感とスポーティーさを兼ね備えたデザインに「地味にまだ欲しい」と本音をこぼした。



さらに二人は、10代目の「R34」についても言及。当時は「古臭いなと思って見ていた」というGocarだが、「今見ると結構中身が凝っていて、今乗るなら結構アリかも」と再評価。セダンが売れない時代背景もあり、わずか3年しか生産されなかったという不遇の歴史を振り返りつつ、当時のデザインに対する率直な感想を交わした。



動画の終盤、Gocarは「みんながそれぞれのスカイラインに対する違ったイメージを持っている」と指摘。丸いテールランプへのこだわりなど、ファン一人ひとりが「強いイメージを持ってるんですよね」と語り、賛否両論が起こるスカイラインならではの面白さを解説した。それぞれの時代を映し出す名車たちの魅力が、二人の独自の視点から引き出される充実の対談となっている。