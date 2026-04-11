稀代のワル…！？靴下を絶対に離さないシーズーさんの表情が、あまりにも「悪い顔」すぎるとSNSで話題です。投稿には4.2万いいねが寄せられ「これは相当なワルだ…」「時代劇に出てました？ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：洗濯した靴下を『絶対に渡さない』と守る犬→表情を見てみると…人間顔負けな『大悪党の顔』】

鉄壁の守りで靴下を渡さないわんこ

クルクルと表情が変わる感情豊かなわんこですが、ときどき見せる顔に驚いてしまうこともあるでしょう。今回ご紹介するのは、シーズーさんが遊んでいるときに見せたある表情。

Ｘアカウント「@homare_goron」の投稿者さんがふと、愛犬であるシーズーの「ほまれ」君に目を向けると、たたんだ靴下を両手でがっちりと抑え込んでいるではありませんか…！しかも靴下は2足。この時点で『欲張りさんだなぁ』とクスッと笑いが込み上げます。

大悪党…！？ワルいお顔に爆笑♡

特筆すべきは、靴下を確保したほまれ君のその表情。投稿者さんをにらみつける鋭い眼光と、キリっと引き締まった口元…。まさに『大悪党』と言わんばかりのワルいお顔のほまれ君は、「靴下は絶対に渡さない」という強い意志が感じられる表情だったそう。

「まだイケるかな…」と、怒られないギリギリを探っていたため、このような顔つきになっていたのだとか。普段から時たま『悪い顔』を見せるというほまれ君。どんなお顔をしていても可愛い愛犬に変わりはありませんね。

この投稿に思わず笑ってしまった人は多いようで「わっるい顔ｗｗ」「悪代官ぴったり(笑)」「人間みたいな表情ですね」などのコメントが寄せられています。

なんともいえないお顔が可愛い♡

人間のようにクルクルと表情が変わるほまれ君の別投稿もご紹介！ぽかぽか陽気が心地よい日、ベランダに出たほまれ君。外からの熱視線を感じた投稿者さんが振り返って見てみると…！？

あたたかな日差しを背に、なんとも言えない表情のほまれ君…。全体的にぽわ～んと柔らかな雰囲気のその姿は、半分閉じたお目目と風になびいたぱやぱやの毛がシュールさを増していたそう。

そしてチロッと見えた舌は、なぜかうねうねと波打っています…！なぜ？どうやって？このような形状になったのか…。日向ぼっこをしているうちに、半分夢の中へ旅立ってしまったのかもしれません。お茶目なほまれ君と一緒なら毎日が退屈知らずですね♡

Ｘアカウント「@homare_goron」には、ほまれ君の愉快な日々を紹介されています。チャーミングな姿に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：Ｘアカウント「@homare_goron」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております