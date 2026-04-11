三重県紀宝町にある「道の駅 ウミガメ公園」の公式X（@umigame_kouen）による、飼育員と来場者の心温まるやり取りがSNSで大きな話題を呼んでいます。注目を集めたのは、施設内に設置された「飼育員への質問や感想を書いてね！」という質問用紙への回答。ある来場者から寄せられた「カメのヒレは人でいうところの『手』ですか？『肘』ですか？それとも『肩』ですか？」という問いに対し、飼育員が返した回答に4.6万件を超える「いいね」が寄せられました。



【図解イラスト】めちゃくちゃ大きな手です

飼育員の回答は「大きな手です」

飼育員からの回答は、「大きな手です」という一言から始まりました。続けて「人はウミガメと一緒で指の骨が5本あります」と解説。回答欄には、ウミガメの手の内部構造を細かく描いた丁寧な図解が添えられており、そこには人間と同じように5本の指の骨や、肩甲骨の位置までもが詳細に記されていました。



この投稿に対し、SNS上では多くのコメントが寄せられています。



・「図解の丁寧さ」

・「すっげぇ良い質問にすっげぇわかりやすい解答」

・「『人はウミガメと一緒で』←ここすき」

・「ウミガメ基準なんおもろすぎる」

・「ウミガメファーストな回答！」

・「きっちりウミガメ目線なの推せるw」

・「ほぼ手のひら？すごい」



ウミガメ目線の解説が教える「共通点」

多くの人が驚いたのは、人間を基準にするのではなく「人はウミガメと一緒」という、ウミガメ目線の表現です。この回答によって、一見全く異なる姿をした人間とウミガメに「5本の指の骨」という意外な共通点があることが、多くの人に分かりやすく伝わる結果に。専門的な知識を、ユーモアと愛情、そして圧倒的な図解の丁寧さで伝える飼育員の姿勢が、多くの人の心を掴んだエピソードとなりました。