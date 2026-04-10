８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが、韓国の人気音楽番組「Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを１０日に配信リリースした。

「Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」出演後、パフォーマンス動画がわずか３日間で３００万回再生を突破し、現在７６０万回再生を記録。各国ユーザーから２２０００件以上のコメントが寄せられるほどの注目を集めている。

楽曲は「Ｓｐｏｔｉｆｙ Ｖｉｒａｌ Ｈｉｔｓ Ｋｏｒｅａ」で首位を獲得、韓国の「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ Ｖｉｒａｌ Ｓｏｎｇ」でも１位、「Ｍｅｌｏｎ Ｄａｉｌｙ Ｇｌｏｂａｌ Ｊ−ｐｏｐ Ｃｈａｒｔ」「Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ トップ１００：韓国」にも引き続きランクインを果たすなど、各音楽チャートで記録を残している。

この反響を受け、同曲の韓国バージョンの緊急リリースが決定。「韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある」と現地のファンから称されたメンバーたちのキュートな韓国語による歌唱が見どころとなっている。

８月には日本武道館で２日間の単独公演が控える。さらに７月２５、２６日にはファンクラブ会員限定ＪＴＢオフィシャルファンツアーで韓国に再上陸することが決定している。