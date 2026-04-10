フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、学生時代のアルバイト遍歴を明かした。

番組では、「垣花正とバカスタッフからの偏見とひがみ」と題し、MC垣花正らのやっかみをまとめたフリップが示された。実家は丸井の創業家で、幼稚舎から大学まで慶応という典型的なお坊ちゃまとみたのか、「どうせ20歳の誕生日プレゼントは車とか高級アイテムだったんでしょ！？」「モテまくってたでしょ？遊びと結婚をきっちり割り切ってい付き合ってた？」「アナウンサーしなくても副収入でウハウハなんでしょ！？」「神妙な顔でニュース読んでるけど物価高なんて関係ないんでしょ！？」と、青井への偏見が列挙された。

青井が金には困らない人生を歩んできたという見方が出演者たちに広がる中、青井は「お小遣いとかそういうのはなく、バイトとかしていました」と告白。「いろいろやりました。テレビの観覧のバイトとか、イベントの設営もしましたし、通販の梱包作業のバイトとか」と、バイト経験を列挙した。

するとMC垣花正からは、「お金が目当てじゃなくて、あくまで社会勉強でしょう？」といじりが。青井は笑いながら、「偏見が凄いですよ！」とツッコミを入れていた。

垣花は「こんなん（バイト代）じゃ、すし屋も行けやしねえよって言いながら」と、いじり倒し。青井は「慎ましく過ごさせていただいてますよ」と返し、「次、いきましょうか！」と話題転換に必死だった。