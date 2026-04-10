【きょうから】サンリオピューロランドが「ポムポムプリン」に染まる “魅力”約200点が展示されている「ポムポムすぎるよ展」も
サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）では、10日から12月31日までの期間限定で、「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催する。同イベントではポムポムプリンの30周年を記念したさまざまなコンテンツを用意。ポムポムプリンとホっと一息つける時間を過ごせる。初日の様子を速報でお届け。
【写真】魅力をたっぷり紹介！「ポムポムすぎるよ展」をチラ見せ
ポムポムプリンは、ベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男のコ。30周年をお祝いする同イベントは、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」をテーマに、世代を問わずポムポムプリンに癒やされるイベントとなっている。
最大の見どころは、フォトスポットをはじめ館内各所に登場する特別展「ポムポムすぎるよ展」。ポムポムプリンの魅力をたっぷり詰め込んだ約200点の同展示では、かわいさ・やさしさ・ふしぎさなど、さまざまな魅力を9つの「○○すぎるよ」で表現している。懐かしい一面からあまり知られていない意外な一面までを見ることができる。
また、「ポムポムすぎるよ展」と連動した特別なイルミネーションショーも上演。音楽に合わせたイルミネーションとともにポムポムプリンのお祝いムードあふれた時間を楽しめる。
3F エントランスには、期間限定でポムポムプリンの大きなバルーンや、トレードマークである“おしり”のフォトスポットが登場し、ボタンを押すと何かが起こる楽しい仕掛けを前に、多くのゲストが写真撮影を楽しむ様子が見られた。
さらに、新コスチュームをモチーフにした期間限定グッズや、3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」、ポムポムプリンの世界観を表現したボリューム満点の期間限定フードメニューも必見。
メディアお披露目会では、新コスチュームをまとったポムポムプリンが特別に登場。おひさま＆元気をイメージしたオレンジ色のバンダナや、チームプリン（マフィン・スコーン・ベーグル）とおそろいのドッグタグ、おやつを入れて持ち歩けるおでかけ用のお散歩バッグ、ポムポムプリンがおいしそうな「プリン」を持っている様子を描いたバックプリントなど、遊び心がちりばめられたデザインとなっている。
「ポムポムすぎるよ展」では、チームプリンのみんなが心を込めて準備した約200点もの展示が館内各所に広がっている。「どこを見てもポムポムプリンらしさがあって本当に癒やされる」という声や、写真を撮ったり、仕掛けを楽しんだり、じっくりと展示を見たりと、それぞれの楽しみ方で多くのゲストが癒されている様子だった。
3Fエントランスは、ピューロランドに入った瞬間からポムポムプリンに包まれるような癒やしの空間となっており、初日から多くのゲストでにぎわった。フォトスポットには、ボタンを押すと何かが起こる楽しい仕掛けも隠されており、見て、さわって楽しめる特別な空間となっている。
また、ベージュとブラウンを基調としたポムポムプリンらしいあたたかみのあるカラーリングの期間限定グッズが登場。普段使いにもぴったりなクリアファイルやランチトートに加え、ピューロランド初登場となる3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」など、お出かけ先でも一緒に過ごせるアイテムも展開する。日常の中でポムっと一息つける、癒やしのアイテムが盛りだくさん。
「POMPOMPURIN 30th Anniversary」期間限定のオリジナルフードメニューも館内のレストランで販売。チキンブイヨンと魚介の旨みがつまったパエリアライスに、ドッグボーン型のかまぼこやアニバーサリー仕様の盛り付けが特別感を演出する「ポムポムプリンとチームプリンのアニバーサリー欧風カツカレー」など、定番のカレーメニューも「POMPOMPURIN 30th Anniversary」仕様で登場。
また、とろとろエッグとデミハンバーグを組み合わせた「ポムポムプリンのアニバーサリーデミハンバーグオムライス」は、見た目のかわいらしさとボリューム感を兼ね備えた満足度の高い一皿になっている。そのほか、特別展「ポムポムすぎるよ展」と連動した「ポムポムプリンのアニバーサリーポムポムすぎるバナナミックスアイスパフェ」などをはじめとした、見て楽しい、食べてうれしいスペシャルデザートメニューも充実している。
さらに、ポムポムプリンの30周年を盛り上げる「#ポムっと一息SNSキャンペーン」の第2弾としてプレゼント付きのフォトセレクション企画が10日からスタート。キャンペーンページの画像を印刷して参加できるキャンペーン第2弾では、写真を投稿した人の中から「ポムっと一息 おでかけ部門」と「ポムっと一息 お友だち部門」をテーマに、毎月それぞれ1投稿ずつ選考する。詳細はキャンペーンサイトにて。
【写真】魅力をたっぷり紹介！「ポムポムすぎるよ展」をチラ見せ
ポムポムプリンは、ベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男のコ。30周年をお祝いする同イベントは、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」をテーマに、世代を問わずポムポムプリンに癒やされるイベントとなっている。
また、「ポムポムすぎるよ展」と連動した特別なイルミネーションショーも上演。音楽に合わせたイルミネーションとともにポムポムプリンのお祝いムードあふれた時間を楽しめる。
3F エントランスには、期間限定でポムポムプリンの大きなバルーンや、トレードマークである“おしり”のフォトスポットが登場し、ボタンを押すと何かが起こる楽しい仕掛けを前に、多くのゲストが写真撮影を楽しむ様子が見られた。
さらに、新コスチュームをモチーフにした期間限定グッズや、3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」、ポムポムプリンの世界観を表現したボリューム満点の期間限定フードメニューも必見。
メディアお披露目会では、新コスチュームをまとったポムポムプリンが特別に登場。おひさま＆元気をイメージしたオレンジ色のバンダナや、チームプリン（マフィン・スコーン・ベーグル）とおそろいのドッグタグ、おやつを入れて持ち歩けるおでかけ用のお散歩バッグ、ポムポムプリンがおいしそうな「プリン」を持っている様子を描いたバックプリントなど、遊び心がちりばめられたデザインとなっている。
「ポムポムすぎるよ展」では、チームプリンのみんなが心を込めて準備した約200点もの展示が館内各所に広がっている。「どこを見てもポムポムプリンらしさがあって本当に癒やされる」という声や、写真を撮ったり、仕掛けを楽しんだり、じっくりと展示を見たりと、それぞれの楽しみ方で多くのゲストが癒されている様子だった。
3Fエントランスは、ピューロランドに入った瞬間からポムポムプリンに包まれるような癒やしの空間となっており、初日から多くのゲストでにぎわった。フォトスポットには、ボタンを押すと何かが起こる楽しい仕掛けも隠されており、見て、さわって楽しめる特別な空間となっている。
また、ベージュとブラウンを基調としたポムポムプリンらしいあたたかみのあるカラーリングの期間限定グッズが登場。普段使いにもぴったりなクリアファイルやランチトートに加え、ピューロランド初登場となる3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」など、お出かけ先でも一緒に過ごせるアイテムも展開する。日常の中でポムっと一息つける、癒やしのアイテムが盛りだくさん。
「POMPOMPURIN 30th Anniversary」期間限定のオリジナルフードメニューも館内のレストランで販売。チキンブイヨンと魚介の旨みがつまったパエリアライスに、ドッグボーン型のかまぼこやアニバーサリー仕様の盛り付けが特別感を演出する「ポムポムプリンとチームプリンのアニバーサリー欧風カツカレー」など、定番のカレーメニューも「POMPOMPURIN 30th Anniversary」仕様で登場。
また、とろとろエッグとデミハンバーグを組み合わせた「ポムポムプリンのアニバーサリーデミハンバーグオムライス」は、見た目のかわいらしさとボリューム感を兼ね備えた満足度の高い一皿になっている。そのほか、特別展「ポムポムすぎるよ展」と連動した「ポムポムプリンのアニバーサリーポムポムすぎるバナナミックスアイスパフェ」などをはじめとした、見て楽しい、食べてうれしいスペシャルデザートメニューも充実している。
さらに、ポムポムプリンの30周年を盛り上げる「#ポムっと一息SNSキャンペーン」の第2弾としてプレゼント付きのフォトセレクション企画が10日からスタート。キャンペーンページの画像を印刷して参加できるキャンペーン第2弾では、写真を投稿した人の中から「ポムっと一息 おでかけ部門」と「ポムっと一息 お友だち部門」をテーマに、毎月それぞれ1投稿ずつ選考する。詳細はキャンペーンサイトにて。