この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が「【楽天証券ユーザー必見】最安コストは本当？楽天ゴールドファンドは投資すべき？」を公開した。資産運用YouTuberの小林亮平氏が、話題の楽天ゴールドファンドのコスト比較や、相場に左右されないゴールド投資の戦略を解説した。



小林氏はまず、新しく誕生した「楽天・ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）」について、信託報酬が0.2925%であり、楽天証券で買えるゴールド単体の銘柄としては最安値であると説明した。一方で、SBI証券で買える「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）」は信託報酬が0.1838%程度であるため、コスト面だけを見れば「現状、SBI証券の方が良い」と事実を提示した。さらに足元のゴールド相場は下落傾向にあるものの、世界の中央銀行による購入量の増加などを背景に「長期でゴールドは上昇が続く」と見解を述べた。



投資戦略として、米国株式や全世界株式（オルカン）とゴールドを組み合わせる分散投資の有効性を強調した。また、最近注目を集めるNASDAQ100やS&P500にゴールドを組み合わせたレバレッジファンド（通称ゴルナス、ゴルプラ）にも言及。これらは「レバレッジが効いている分、さらにハイリスク」としつつも、メインの資産運用とは別のサテライトでの投資なら「アリだ」という独自の視点を提供した。



後半では、ゴールド投資におけるおすすめの買い方として、積立投資を基本としつつ、暴落時に買い増すスポット投資の重要性を説いた。相場を見て投資判断を行う際は「とにかく感情に流されやすい」と指摘し、事前に資金を分割して下落幅に合わせて機械的に購入していくマイルールを決めるべきだとアドバイスした。



暴落時こそ事前のルールに沿って動くことが、資産を守りながら増やすための鍵となる。単なる新商品のコスト比較に留まらず、リスク管理を含めた投資との向き合い方を学べる内容である。