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工場転職のプロであるケンシロウ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【工場勤務】実はここが一番キツい｜働く前に知ってほしい7つの現実」を公開した。動画では、これから工場で働こうと考えている人に向けて、実際の工場勤務において最も過酷なポイントをランキング形式で7つ挙げ、作業内容以上に注意すべき現実について語っている。



ケンシロウ氏は冒頭で、求職者の多くが仕事内容を気にする一方で、「工場で1番キツイのは作業内容じゃありません」と指摘する。自身の転職サポート経験や元同僚の退職理由を振り返り、環境や人間関係といった作業以外の部分がネックになっていると説明した。



動画内で発表された「工場勤務のキツいポイント7選」では、第7位に「配属ガチャ」が挙げられた。大企業では部署が多数あり、入社時点で作業内容や職場環境が分からないため、合わずに短期離職に繋がるケースもあるという。第6位は「ベテラン勢のクセ」。長年勤める正社員は辞めさせられず、クセの強い人物が残り続ける現状を明かした。



続いて第5位に「夜勤」の向き不向き、第4位に長時間の立ち仕事による「身体的な負担」、第3位に飽きが来やすい「単純作業」を挙げ、これらは個人の性格や体質に大きく左右されると解説した。第2位の「工場の環境」については、夏は熱中症の危険があるほど暑く、冬は寒いうえに、特有のニオイや騒音といった過酷さを指摘した。



そして第1位には「人間関係」がランクイン。「どんなに天国な職場でも、めちゃくちゃチクチク言われたり陰口言われたりしたら続けられないです」と語り、製造業は働く人数が圧倒的に多いため、人間関係のトラブルが起きやすいと警鐘を鳴らした。



最後にケンシロウ氏は、工場転職は自分の想像通りにいかないこともあると前置きした上で、事前に気になるポイントを認識し対策を立てることが重要だと提言した。人間関係や環境に不安を抱える人に対しては、個別での相談やフルサポートを行う姿勢を示し、視聴者へ安心感を与えて動画を締めくくった。