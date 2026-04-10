紫 今が、新曲「New Walk」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。

「New Walk」は、4月7日深夜24時〜テレ東系列にて放送開始となるTVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマとなっている。アメリカ・ニューヨークで撮影されたMVでは、ニューヨーカー達とともに街角を颯爽と闊歩するシーンから現地ギタリストとともに路上セッションをするシーンまで、国境を越えた人々と音でつながる姿が印象的な作品に仕上がっているという。紫 今のルーツをたどるというテーマ通り、父親がジャンベ奏者、母親がゴスペル歌手というバックグラウンドが色濃く映し出されているとのことだ。

https://youtu.be/xB2SK4czsBI

なお紫 今は、秋にワンマンツアーの開催を控えている。

◾️TVアニメ『左ききのエレン』放送情報 ＜放送情報＞

4月7日(火)深夜24 時〜テレ東系列ほかにて放送開始

テレ東系列 4月7日（火）から毎週火曜深夜24時

AT-X 4月10日（金）から毎週金曜夜9時

リピート放送：毎週火曜朝９時／毎週木曜午後3時 ＜配信情報＞

Prime Video にて、4月7日(火)より毎週火曜 深夜24時30分〜見放題最速配信

その他動画配信サービスでも、4月12日(日)より毎週日曜 深夜24時30分〜順次配信

※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各動画配信サービスの情報をご確認ください。

※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ。

※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。 ＜ストーリー＞

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。 ＜スタッフ＞

原作：かっぴー「左ききのエレン」

監督：鈴木利正

シリーズ構成：岸本卓

アニメーションキャラクター原案：後藤隆幸

キャラクターデザイン・総作画監督：福地祐香、玉井あかね

色彩設計：関本美津子

美術監督：佐藤豪志

美術設定：小幡和寛

撮影監督：有村駿

編集：増永純一

音響監督：明田川仁

音楽：パソコン音楽クラブ

オープニングテーマ：ALI「FUNKIN’ BEAUTIFUL feat. ZORN」

エンディングテーマ：紫 今「New Walk」

アニメーション制作：シグナル・エムディ／Production I.G

製作：アニメ「左ききのエレン」製作委員会 ＜キャスト＞

朝倉光一役：千葉翔也

山岸エレン役：内山夕実

加藤さゆり役：石川由依

岸あかり役：関根明良

神谷雄介役：興津和幸

三橋由利奈役：天海由梨奈

柳一役：遊佐浩二

朱音優子役：結川あさき

流川俊役：新垣樽助

佐久間威風役：松田健一郎 公式HP：https://eren-anime.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/eren_anime_PR

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@eren_anime_pr

©︎かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会

◾️＜Mulasaki Ima ONE MAN TOUR 2026＞ 2026年

9月26日（土）大阪・Yogibo META VALLEY

OPEN 17:00 / START 18:00

9月27日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’

OPEN 16:15 / START 17:00

10月5日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00 ＜チケット価格＞

オールスタンディング：\5,500

※消費税込

※ドリンク代別

※未就学児入場不可

◾️ライブ出演情報 ◆＜なきごと ビタースイートベイビーツアー2026＞

日程：2026年4月29日（水・祝）

会場：名古屋CLUB QUATTRO

時間：OPEN 17:00 / START 17:30

チケット：https://eplus.jp/nakigoto26/ ◆＜18th Seoul Jazz Festival 2026＞

開催日：5月24日（日）韓国OLYMPIC PARK

出演：紫 今 ◆＜崎山蒼志『good life, good people』（Special guest）＞

日程：2026年6月12日（金）

場所：Spotify O-EAST

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

詳細：https://sakiyamasoushi.com/