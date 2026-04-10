「すごい大きくなってる！」本田望結、妹・紗来の明治大学入学ショット公開「美人姉妹」「顔がそっくりすぎて」
「すごい大きくなってる！」本田望結、妹・紗来の明治大学入学ショット公開「美人姉妹」「顔がそっくりすぎて」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優でフィギュアスケート選手の妹・本田紗来さんの明治大学入学式に付き添い、ツーショットを公開しました。
【写真】妹・紗来の大学入学式ショット
「妹が大学生です。泣けます」望結さんは「妹が大学生です。泣けます」とつづり、写真を1枚載せています。「2026年度 明治大学入学式」の看板が掲げられた日本武道館の前で、黒いスーツに白いリボンブラウス姿の妹・紗来さんと並んで、2人そろってピースサインをするツーショットです。望結さんは茶色の正装で、美人姉妹であることが伝わってきます。
コメントでは「めっちゃそっくり そんで美人姉妹やな」「すごい大きくなってる！」「早稲田と明治。秀才姉妹」「もうそんなに大きくなったのでね」「顔がそっくりすぎて笑う」「可愛くなったな」などの声が寄せられました。
「充実した大学生活にしていきます」紗来さんも同日、「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と自身のXを更新。明治大学入学式の看板の前で、スーツ姿でほほ笑む1枚のソロショットを公開しています。今後の活躍にも注目ですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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