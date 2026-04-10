平野ノラ、ご近所さんのDJ KOOちゃまとのロケオフショ公開
お笑いタレントの平野ノラが９日までにオフィシャルブログを更新。“ご近所さん”だという大御所アーティストとのロケオフショットを公開した。
７日、「DJ KOOちゃまとロケ」と題したブログを更新した平野。絵文字を交えながら「今日は関西にてKOOさんとロケ」といい、番組での共演に加え「家もご近所さん」と明かした。
カラフルな衣装に身を包んだDJ KOOと、チェック柄のワンピースにスニーカーを合わせたカジュアルなスタイルの平野が笑顔でポーズをとる２ショットや、スタッフに囲まれながら食事を楽しむ場面など、現場のリアルな空気感が感じられるオフショットなどとともに「頼りになるお兄ちゃん的存在です」とDJ KOOとの親交の深さをつづった。
最後には「パンDJとしても活躍中です」とユーモアたっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「えーーこの衣装超〜〜好きーーーかわいいーーー」「嬉しい」「２人とも素敵！！」「仲いいのが伝わる」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
７日、「DJ KOOちゃまとロケ」と題したブログを更新した平野。絵文字を交えながら「今日は関西にてKOOさんとロケ」といい、番組での共演に加え「家もご近所さん」と明かした。
カラフルな衣装に身を包んだDJ KOOと、チェック柄のワンピースにスニーカーを合わせたカジュアルなスタイルの平野が笑顔でポーズをとる２ショットや、スタッフに囲まれながら食事を楽しむ場面など、現場のリアルな空気感が感じられるオフショットなどとともに「頼りになるお兄ちゃん的存在です」とDJ KOOとの親交の深さをつづった。
この投稿にファンから「えーーこの衣装超〜〜好きーーーかわいいーーー」「嬉しい」「２人とも素敵！！」「仲いいのが伝わる」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。