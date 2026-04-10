◆男子テニス ▽サラソタ・オープン第４日（９日、米フロリダ州・ブランデントン）

元世界ランキング４位、現４９１位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が２回戦で敗退した。自身が拠点とする米フロリダ州のＩＭＧアカデミーで行われたツアー下部のチャレンジャー大会で、第１シードで同１１５位の呉易昺（中国）に３−６、６−３、１−６のフルセットで敗れた。

強風でタイミングの狂う中、レベルの高いプレーを見せた。１回戦よりも、ベースライン近くに立ち、前陣速攻のように打つ錦織特有のプレーが戻った。しかし、まだタイトな場面や好機で、自信のなさや焦りからミスが出る。そこが勝敗を分けた。

第２セットを奪い、最終セットの第１ゲーム。相手のサーブで０−３０とリードした。次のポイントで、相手は第１サーブが入らず、第２サーブ。このフォアのリターンを簡単にネットした。このミスが、錦織に傾いていた流れを切り、敗れた。

対戦相手のコーチは、２０１０年から１９年まで、最も長く錦織を支えたダンテ・ボティーニ氏だった。２０１４年全米準優勝の時も、マイケル・チャン氏とともに、錦織を支えていた。錦織のプレーや性格を誰よりも知る参謀の、現在の教え子が対戦相手だった。

フランスのレキップ紙が「錦織がサラソタ・オープンを最後に引退する」と報じたことを受け、錦織は５日、自身のＳＮＳで「たくさんの偽情報が飛び交っている」と否定。「今週、引退することはない」と断言した。

また、１回戦後には、「人から引退すると聞くのは不思議な感じ」と心境を明かし、「それだけ注目されているのはありがたい」と錦織節で苦笑いしていた。