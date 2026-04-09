手頃な価格で選べるコンパクトミニバンの実力

クルマ選びにおいて、見た目の華やかさや最新機能の充実度に目が向きがちですが、実際に長く使うことを考えると、日常生活にどれだけなじむかが重要になってきます。

特に通勤や買い物、家族の送迎など、日々の移動を支える存在としては、扱いやすさとコストのバランスが取れていることが欠かせません。

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そうした観点から改めて注目されているのが、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」です。

2003年に初めて登場したこのモデルは、日本の道路事情に適したサイズ感と、ミニバンならではの広い室内を兼ね備えたクルマとして、多くのユーザーに支持されてきました。

現行モデルは2022年にフルモデルチェンジを受けた3代目で、全体的に丸みを帯びたデザインが特徴的です。親しみやすい外観と使い勝手の良さが評価され、幅広い層から人気を集めています。

販売実績からもその支持の高さは明らかです。日本自動車販売協会連合会が発表したランキングでは、2026年3月の販売台数が1万1674台となり、3位にランクインしています。

この数字からも、日常使いに適した実用車として確固たる地位を築いていることが分かります。

また2025年8月には一部改良が行われ、装備面や安全性能が一段と強化されました。これまでオプションだった機能の一部が標準化され、利便性が向上しています。

特に注目すべきは、安全支援機能「トヨタセーフティセンス」が全車に標準装備された点です。

レーダークルーズコントロールには停止保持機能が追加され、渋滞時の負担軽減にも貢献します。

また、ドライバーに異常が発生した際に対応するシステムも新たに採用され、安全性への配慮がより強まりました。

そんなシエンタのラインナップの中でも最も手頃な価格設定となるのが「X（ガソリン車・2WD・5人乗り）」です。

このグレードは、必要十分な装備を備えつつ価格を抑えた実用重視のモデルとなっています。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm、ホイールベースは2750mmで、狭い道や駐車場でも扱いやすいサイズに収まっています。

外観は全体的にシンプルで、15インチのスチールホイールにフルキャップを装着するなど、装飾よりも実用性を重視した仕様です。

ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカ、ブラック、ベージュ、アーバンカーキの4色に限定されており、内装もブラックで統一されています。

上位グレードにあるようなカラーバリエーションはありませんが、その分選択に迷わないというメリットもあります。

装備面では、エアコンがオート化されるなど日常での快適性はしっかり確保されています。

メーターはアナログ式に4.2インチのディスプレイを組み合わせた構成で、ステアリングはウレタン仕様となっています。

ディスプレイオーディオや各種モニター類はオプション扱いのため、必要に応じて追加するスタイルです。

パワートレインは1.5リッター直列3気筒エンジンにCVTを組み合わせ、駆動方式はFFです。燃費はWLTCモードで18.3km／Lと、日常使いにおいて十分な経済性を確保しています。

価格（消費税込み）は207万7900円で、最上級グレードである「HYBRID Z E-Four（7人乗り）」の334万2900円と比較すると126万5000円の差があります。

また、この価格水準は、軽自動車の上級グレードとも重なる領域に位置しており、選択肢として比較されるケースも少なくありません。

広い室内や多人数乗車といったミニバンならではの利点を考慮すると、コストパフォーマンスの高さが際立ちます。