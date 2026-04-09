28年大河ドラマ『ジョン万』主演は山崎賢人【過去10年のタイトル＆主演掲載】
NHKは9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）が『ジョン万』に決まったと発表した。主演は俳優の山崎賢人が務め、脚本は藤本有紀氏が担当。日本史上、唯一無二の大冒険を繰り広げた「ジョン万次郎」こと中濱万次郎の活躍と波乱万丈な生涯を描く。
【全身ショット】ブラックコーデ！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人
会見に出席した山崎は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど、魅力的な人で、これからジョン万次郎さんの人生を一年掛けて作っていけることが幸せです」と喜びを語り「楽しみにしていてください」と笑顔で呼びかけていた。
第67作となる今作は、 日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる「ジョン万次郎」こと 中濱万次郎(なかはま まんじろう)の活躍を描く。１９世紀の日米と太平洋を舞台に命がけのサバイバルの連続と遥(はる)かなる再会のロマンを描く“漂流者”となった庶民の 一大感動巨編となる。
山崎は1994年9月7日生まれ、東京都出身。2009年より雑誌『ピチレモン』のメンズモデルとして活躍。2010年に俳優デビューした。2015年上半期「まれ」で連続テレビ小説初出演。近年の主な主演作品【映画】『キングダム』シリーズ(19〜26)、『劇場』(20)、『陰陽師0』(24)、『ゴールデンカムイ』シリーズ(24〜26)『アンダーニンジャ』(25)【ドラマ】『今際の国のアリス』シリーズ(20〜25)など。『キングダム大将軍の帰還』(24)では第48回日本アカデミー賞優秀主演男優賞、ニューヨーク・アジアン映画祭で日本人初となる“The Best from the East Award”を受賞。幅広い役柄で主演を務める。大河ドラマは初出演となる。
・過去10年の大河ドラマタイトルと主演
2016年『真田丸』堺雅人
2017年『おんな城主直虎』柴咲コウ
2018年『西郷どん』鈴木亮平
2019年『いだてん〜東京オリムピック噺〜』中村勘九郎＆阿部サダヲ
2020年『麒麟がくる』長谷川博己
2021年『青天を衝け』吉沢亮
2022年『鎌倉殿の13人』小栗旬
2023年『どうする家康』松本潤
2024年『光る君へ』吉高由里子
2025年『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』横浜流星
・放送中の大河ドラマ
2026年『豊臣兄弟！』仲野太賀
・来年放送の大河ドラマ
2027年『逆賊の幕臣』松坂桃李
【全身ショット】ブラックコーデ！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人
会見に出席した山崎は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど、魅力的な人で、これからジョン万次郎さんの人生を一年掛けて作っていけることが幸せです」と喜びを語り「楽しみにしていてください」と笑顔で呼びかけていた。
山崎は1994年9月7日生まれ、東京都出身。2009年より雑誌『ピチレモン』のメンズモデルとして活躍。2010年に俳優デビューした。2015年上半期「まれ」で連続テレビ小説初出演。近年の主な主演作品【映画】『キングダム』シリーズ(19〜26)、『劇場』(20)、『陰陽師0』(24)、『ゴールデンカムイ』シリーズ(24〜26)『アンダーニンジャ』(25)【ドラマ】『今際の国のアリス』シリーズ(20〜25)など。『キングダム大将軍の帰還』(24)では第48回日本アカデミー賞優秀主演男優賞、ニューヨーク・アジアン映画祭で日本人初となる“The Best from the East Award”を受賞。幅広い役柄で主演を務める。大河ドラマは初出演となる。
・過去10年の大河ドラマタイトルと主演
2016年『真田丸』堺雅人
2017年『おんな城主直虎』柴咲コウ
2018年『西郷どん』鈴木亮平
2019年『いだてん〜東京オリムピック噺〜』中村勘九郎＆阿部サダヲ
2020年『麒麟がくる』長谷川博己
2021年『青天を衝け』吉沢亮
2022年『鎌倉殿の13人』小栗旬
2023年『どうする家康』松本潤
2024年『光る君へ』吉高由里子
2025年『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』横浜流星
・放送中の大河ドラマ
2026年『豊臣兄弟！』仲野太賀
・来年放送の大河ドラマ
2027年『逆賊の幕臣』松坂桃李