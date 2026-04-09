ピンク・フロイド、15年ぶりメンバー公認ベスト盤リリース決定 6・5全世界同時発売
プログレッシブロックの先駆者として知られるピンク・フロイドが、15年ぶりとなるメンバー公認の最新ベスト盤『極致〜8-トラックス』をリリースすることが発表された。6月5日に全世界同時発売となる。
【写真】お洒落！ピンク・フロイド『極致〜8-トラックス』限定Blue Vinyl
今作は、2011年にリリースされた『百花繚乱』以来、15年ぶりとなるメンバー公認のベスト盤。1971年『おせっかい』収録「吹けよ風、呼べよ嵐」から、1979年『ザ・ウォール』の「コンフォタブリー・ナム」まで、プログレッシヴロックの頂点まで上り詰めた1971年から1979年までの8年間の名盤の数々から厳選された8曲を収録する。
代表曲「マネー（Money）」「あなたがここにいてほしい（Wish You Were Here）」「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール（Another Brick in the Wall, Part 2）」「タイム（Time）」「コンフォタブリー・ナム（Comfortably Numb）」に加え、初期の楽曲「吹けよ風、呼べよ嵐（One Of These Days）」や「ウォッツ（Wot’s… Uh The Deal）」、そして1977年に発売された『アニマルズ』の8トラック・カートリッジ盤でのみ聴くことができた「翼を持った豚（Pigs On The Wing）」のPart1とPart2がひとつになった完全版も収録されている。アルバム収録曲は、シームレスで8つの曲がひとつにつながっており、一気通貫でリスニング体験できるようスティーヴン・ウィルソンによって編集されている。なお、「翼を持った豚（Pigs On The Wing）」のレアバージョンのブリッジのリードギターは、当時ツアー参加したスノウィー・ホワイトが演奏している。
日本盤は、限定紙ジャケット仕様CD（日本独自仕様）、通常盤ジュエルケース仕様CDを発売（日本独自仕様／海外はデジパック）。また、限定Blue Vinylを輸入盤国内仕様（日本独自帯付）で発売する。日本盤の邦題は、到達できる最も高い境地、物事の限界、これ以上ない極（きわみ）を意味する「極致」に決定した。
カバーアートのデザインは、ケミカル・ブラザースとの長年のコラボレーションなどで音と一体化したアートワークをデザインすることで知られているケート・ギブ氏が担当。デジタル主流のデザインとは対極にある、手作業のシルクスクリーンで、かすれやズレ、インクのムラなどを生かした「アナログ×実験性」のスタイルで、音の“揺らぎ”を視覚的に表現している。
ピンク・フロイドは昨年、『炎〜あなたがここにいてほしい』（Wish You Were Here）の50周年記念盤が世界中でトップ10入りを果たした。同作が初めてチャート1位を獲得してから50年を経て、イギリス、ドイツ、イタリア、スイスでオリジナル発売以来となる1位を獲得。その7ヶ月前には、映画『ピンク・フロイド・アット・ポンペイ』（Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII）が興行収入トップ10入りを果たし、同作のサウンドトラックは、2014年のラストアルバム『永遠（TOWA）』（The Endless River）以来となる、バンドにとって初の英国アルバムチャート1位を獲得した。
【写真】お洒落！ピンク・フロイド『極致〜8-トラックス』限定Blue Vinyl
今作は、2011年にリリースされた『百花繚乱』以来、15年ぶりとなるメンバー公認のベスト盤。1971年『おせっかい』収録「吹けよ風、呼べよ嵐」から、1979年『ザ・ウォール』の「コンフォタブリー・ナム」まで、プログレッシヴロックの頂点まで上り詰めた1971年から1979年までの8年間の名盤の数々から厳選された8曲を収録する。
日本盤は、限定紙ジャケット仕様CD（日本独自仕様）、通常盤ジュエルケース仕様CDを発売（日本独自仕様／海外はデジパック）。また、限定Blue Vinylを輸入盤国内仕様（日本独自帯付）で発売する。日本盤の邦題は、到達できる最も高い境地、物事の限界、これ以上ない極（きわみ）を意味する「極致」に決定した。
カバーアートのデザインは、ケミカル・ブラザースとの長年のコラボレーションなどで音と一体化したアートワークをデザインすることで知られているケート・ギブ氏が担当。デジタル主流のデザインとは対極にある、手作業のシルクスクリーンで、かすれやズレ、インクのムラなどを生かした「アナログ×実験性」のスタイルで、音の“揺らぎ”を視覚的に表現している。
ピンク・フロイドは昨年、『炎〜あなたがここにいてほしい』（Wish You Were Here）の50周年記念盤が世界中でトップ10入りを果たした。同作が初めてチャート1位を獲得してから50年を経て、イギリス、ドイツ、イタリア、スイスでオリジナル発売以来となる1位を獲得。その7ヶ月前には、映画『ピンク・フロイド・アット・ポンペイ』（Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII）が興行収入トップ10入りを果たし、同作のサウンドトラックは、2014年のラストアルバム『永遠（TOWA）』（The Endless River）以来となる、バンドにとって初の英国アルバムチャート1位を獲得した。