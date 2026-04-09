「スーパーマリオ」40周年×プロ野球12球団コラボ開催マリオが始球式！ 「ハテナブロック」モチーフの塁ベース登場の特別な試合を実施
【スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団】 開催日程：4月29日～順次
ファミリーコンピュータ用アクション「スーパーマリオブラザーズ」の発売40周年を記念して、4月から8月にかけて、プロ野球12球団で特別な試合が実施されることが決定した。
イベント内容としては、マリオによる始球式が行なわれるほか、1～3塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースが登場。試合終了後に、子どもを対象にしたベースランニング体験なども実施される予定となっている。
さらに、オリジナルグッズの販売や、球場ごとに異なるイベントも実施予定。4月29日のZOZOマリンスタジアム「千葉ロッテマリーンズ×東北イーグルス」戦を皮切りに、全12球場で特別な試合が行なわれる。
任天堂は4月9日に「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」特設ページを公開。詳細について確認することができる。
□「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」特設ページ
[任天堂HP]「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」のページを公開。- 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 9, 2026
ファミリーコンピュータ『スーパーマリオブラザーズ』発売40周年を記念して、2026年4月から8月にかけて、プロ野球12球団でスーパーマリオブラザーズ40周年の特別な試合を実施します。https://t.co/nx96jmltr7
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