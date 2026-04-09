ファミリーコンピュータ用アクション「スーパーマリオブラザーズ」の発売40周年を記念して、4月から8月にかけて、プロ野球12球団で特別な試合が実施されることが決定した。

イベント内容としては、マリオによる始球式が行なわれるほか、1～3塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースが登場。試合終了後に、子どもを対象にしたベースランニング体験なども実施される予定となっている。

さらに、オリジナルグッズの販売や、球場ごとに異なるイベントも実施予定。4月29日のZOZOマリンスタジアム「千葉ロッテマリーンズ×東北イーグルス」戦を皮切りに、全12球場で特別な試合が行なわれる。

任天堂は4月9日に「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」特設ページを公開。詳細について確認することができる。

□「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」特設ページ

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