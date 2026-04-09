危険な台所に猫よけを置いたものの、まさかの展開に？可愛すぎる結末が反響を呼んでいます。話題の投稿は5000件以上の「いいね！」を獲得し「かわいいお猫様が喜んでくれてるので、大いに意味ありましたね」「このワンポイントに飛び乗ったの？すごいねー！えらいねー！」「主さんがお料理の時でも同じ目線にいたいんですね、かわいい」とのコメントが寄せられていました。

【写真：イタズラ防止で設置した『猫よけ』の上に鍋敷きを置いたら…『予想外の瞬間』に爆笑】

台所に「猫よけ」を置いた結果…

Threadsアカウント「友禅師 水野可菜」に投稿されたのは、予想外の猫ちゃんの行動です。台所は猫にとって危険な場所でもあります。投稿者さんは、猫ちゃんのイタズラ防止のため、突起がたくさんある「猫よけ」を台所に設置したそうです。

ですが、猫よけの上に鍋敷きを置いたところ、なんと猫ちゃんが器用に鍋敷きの上に乗ってしまったのだそう。猫よけを設置した意味がなくなってしまいました。

台所でイタズラをしてしまうという猫ちゃんですが、投稿者さんのお仕事の邪魔はしない優秀なアシスタントだそうです。また、投稿者さんの赤ちゃんのバウンサーを占拠することはあっても、赤ちゃんを傷つけることはしない賢い猫ちゃんなのだそう。

猫よけをものともしないマイペースさに、思わずクスッとしてしまいます。こんなに可愛いアシスタントがそばにいてくれたら、毎日の家事やお仕事も楽しくなりそうですね。

賢すぎる猫ちゃんにコメント欄も爆笑

鍋敷きに乗った猫ちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「「これはにゃー専用のちっちゃな座布団でしょ？座れってことでしょ？違うの？？？」みたいな顔が最高に可愛い」「まだまだだね。って言ってる気がする。笑」「猫の方が1枚上手笑」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「友禅師 水野可菜」では、猫ちゃんや飼い主さんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「友禅師 水野可菜」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。