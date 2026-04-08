朝のコーヒーに大腸がんの予防効果？ 「本当に大切な対策」を専門医が解説

大腸がんは、日本人にとって身近ながんです。なかには、コーヒーで予防できるといった噂を耳にしたことがある人もいるでしょう。実際にはどのような対策が有効なのでしょうか。今回は大腸がんの基本的な知識からコーヒーと大腸がんの関係、そして予防において本当に大切な生活習慣や検診の考え方について、池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院院長の柏木宏幸先生に詳しく解説いただきました。

※2026年1月取材。

監修医師：

柏木 宏幸（池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック 東京豊島院）

2010年埼玉医科大学卒業後、沖縄にて初期臨床研修をおこない、東京女子医科大学病院消化器病センター内科へ入局。女子医科大学病院消化器内科助教となり複数の出向病院で勤務し、2023年4月に池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック開業。日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、一般社団法人日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医、難病指定医。

大腸がんは身近な病気？ 生活習慣と発症リスクの関係

編集部

大腸がんはどのくらい身近な病気なのでしょうか？ 誰でもなる可能性があるのでしょうか？

柏木先生

大腸がんは日本人に多く見られる病気で、年間約15万人が診断され、がんの中で最も罹患者数の多い疾患です。生涯のうち大腸がんになる確率は、男性で約10人に1人、女性で約13人に1人とされています。リスク因子は年齢、食生活の欧米化、運動不足、肥満、家族歴などで、誰でも発症する可能性があります。特に50歳以上で発症リスクが高まりますが、最近では20代、30代の患者さんも増えており、今後もさらに増加していくと予想されています。

編集部

生活習慣は大腸がんのなりやすさに関係しますか？

柏木先生

生活習慣は大腸がんのなりやすさ（発症リスク）に大きく関係します。特に日本で大腸がんが増えた原因として、食生活の欧米化が考えられています。具体的には赤身肉や加工肉の過剰摂取、食物繊維の摂取不足が挙げられます。このほか、運動不足、肥満、過度な飲酒、喫煙も発症リスクの上昇要因となります。

編集部

大腸がんを予防するためにはどのような工夫が必要でしょうか？

柏木先生

大腸がんの予防には2つのポイントがあります。1つ目は、日々の生活習慣の見直しおよび改善による一次予防です。適度な運動習慣、野菜や果物を多く含むバランスの良い食事、適正体重の維持、禁煙、節酒といった生活習慣の改善により、大腸がんのリスクを下げることができます。2つ目は、大腸内視鏡検査などを用いた定期検診による二次予防です。大腸がんの多くは、腺腫性ポリープというがんになる前の段階（良性腫瘍）を経て発症します。腺腫性ポリープの段階で発見、切除すればがんへの進展を予防できます。また、大腸がんを発症してしまっても早期段階で発見できれば、治癒が期待できます。

朝のコーヒーで予防できる？ 気になる噂の真相

編集部

コーヒーを飲むと大腸がんになりにくいという話は本当なのでしょうか？

柏木先生

コーヒーに含まれるカフェインやポリフェノール（クロロゲン酸）といった抗酸化・抗炎症物質が、一部のがんに対して予防的に働くことが明らかとなっています。そして、コーヒーの摂取が大腸がんの発症や再発リスクを下げる可能性が示されています。しかし、焙煎の度合い、抽出方法、豆の種類や品質、栽培法、保管状態によってコーヒーの成分が大きく変化することからも、研究結果に差が出やすく、コーヒーを飲めば必ず大腸がんの予防につながるという根拠はありません。今後の研究によってさらに有効な飲み方や成分などの解明が進むと予測されますが、特定の食品に頼らず、まずはバランスの良い食事、適度な運動、定期的な検診といった総合的な生活習慣の見直しが重要です。

編集部

特に、朝の時間帯に飲むコーヒーが注目されていると聞きましたがなぜでしょうか？

柏木先生

朝のコーヒーが注目される理由は、腸の蠕動（ぜんどう）運動促進効果にあります。上述した成分が腸を刺激し、排便を促す作用があることが知られています。便秘が続くと、腸内環境の悪化や発がん物質との接触時間が長くなるため、間接的に大腸がんのリスク上昇に関与する可能性があります。朝にコーヒーを飲むことで規則正しい排便習慣が形成され、便秘を防ぐことで結果的に大腸がんのリスク低下に関与すると考えられます。

編集部

研究では、コーヒーと大腸がんの関係はどのように報告されていますか？

柏木先生

大規模研究においても進行大腸がんの再発リスクを低減させたという結果が報告されています。1日4杯以上のコーヒーを飲んだ患者さんでは、ほとんど飲まなかった患者さんに比べ、大腸がんの再発リスクおよび死亡リスクが有意に低かったと報告されました。その他、コーヒー摂取量が1杯未満の人と比較して2杯以上の人は再発率や死亡リスクが低下したという報告が複数あります。コーヒー摂取量は1日3～5杯が最適とされ、4杯が最もリスクが低いというデータも存在します。

大腸がん予防で「本当に大切なこと」

編集部

生活習慣に気をつけていても、大腸がん検診は必要なのでしょうか？

柏木先生

生活習慣に気をつけていても、大腸がん検診は必ず受けることを推奨します。生活習慣の改善はがんのリスクを下げることはできても、完全に予防できるわけではないからです。大腸がんは、初期段階ではほとんど症状がなく、自覚症状が生じた時にはすでに進行していることが多い病気です。また、大腸がんの多くは腺腫性ポリープから発生しますが、腺腫性ポリープは大腸の精密検査でしか見つけられません。大腸内視鏡検査でポリープを早期に発見し切除することで、がんに進行する前に予防できる可能性が高くなります。

編集部

大腸内視鏡検査は、何歳頃から受けるべきなのでしょうか。また、若い世代でも検査が必要な人はいますか？

柏木先生

大腸内視鏡検査は、40歳を目安に開始することが推奨されます。しかし、最近では20代や30代といった若年層の大腸がんも増加傾向にあるため、症状がある、家族歴がある（親、兄弟姉妹に大腸がん発症者がいる）、生活習慣が乱れている人は年齢にかかわらず検査を受けることが早期発見のカギです。また家族歴がある人は、より早い年齢から定期的な検査が必要です。

編集部

大腸内視鏡検査は、どのくらいの頻度で受けるのが望ましいでしょうか？

柏木先生

検査の頻度は、前回の大腸内視鏡検査の結果によって異なります。繰り返し受診することで隠れた病変や新たな異常の早期発見につながるため、定期的な受診が大切です。前回の検査で早期がんや大きなポリープ、多数のポリープを切除した場合には、1年後の検査が推奨されます。それ以外のポリープ切除後は3年ごとが目安となります。なお、これまでに切除したポリープのサイズ・個数・病理結果、腸の状態、既往歴、家族歴などによって、主治医の判断で検査頻度が変わる場合があります。検査後に次回の検査時期を確認し、個々の状況に合った検査スケジュールを立てることが大切です。

編集部

内視鏡検査を受けたあとも、便潜血検査などの検診は受けたほうがよいのでしょうか？ また、次回の検査時期が分からない場合の目安があれば教えてください。

柏木先生

過去の詳しい情報が不明な場合には、ポリープ切除歴があれば3年以内（1～3年後）に、自覚症状がなく次回の指示も受けていない場合は3年ごとを目安に受診されることをお勧めします。また、40歳以上の方には年に1回の便潜血検査による検診を継続して受けることが推奨されており、陽性となった場合には大腸内視鏡検査が必要となります。

編集部

大腸がん予防のために、日常生活で意識したいポイントを教えてください。

柏木先生

生活習慣の改善を意識し、定期的な大腸内視鏡検査を受けましょう。食生活では野菜や果物、食物繊維を多く摂り、赤身肉や加工肉の過剰摂取を控えることが重要です。また適度な運動習慣（週150分程度のウォーキングなど）を取り入れ、適正体重を維持しましょう。身体活動量が少ない人と多い人を比較した場合、後者では大腸がんのリスクが0.69倍（結腸がんに限定した場合は0.58倍）であったという研究報告もあります（Cancer Causes Control. 2007 Mar;18(2):199-209.）。

編集部

ほかにも日常生活において知っておくべきことはありますか？

柏木先生

禁煙と節酒も大切です。喫煙は大腸がんのリスクを約1.4倍上昇させます。また、毎日1合以上の飲酒もリスクを1.4倍以上引き上げ、アルコール摂取量の増加と大腸がんリスクは相関関係にあることが明らかとなっています。そして最も重要な予防策は、大腸内視鏡検査の定期的な受診です。生活習慣の改善だけでは完全にがんを予防できないため、40歳を目安に検査を開始してください。

編集部まとめ

大腸がんは、生活習慣の改善と定期的な検診によって予防や早期発見が期待できるがんです。コーヒーの摂取など、身近な予防法が注目されているものの、それだけでは完全に予防はできません。大腸がん予防において最重要な点は、がんに関する正しい知識を持ち、運動や食事、禁煙・節酒といった日常でできる予防行動を積み重ね、適切なタイミングで大腸内視鏡検査を受けることです。本稿が大腸がんを自分ごととして捉え、検診や生活習慣を見直すきっかけとなりましたら幸いです。